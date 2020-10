Il pane di Subway non è pane, lo stabilisce la Corte Suprema irlandese

Il pane di Subway non può essere considerato tale a livello legale. Lo ha detto la Corte Suprema irlandese, secondo la quale i sandwich della catena statunitense conterrebbero troppi zuccheri. La sentenza mette fine ad un contenzioso che andava avanti ormai da 14 anni.

Cosa dice la legge irlandese

In Irlanda la norma in materia stabilisce che ingredienti come lo zucchero e il grasso non possono superare il 2% del peso della farina utilizzata nella pasta di preparazione. Questa percentuale, nei panini di Subway, sfiora il 10%, motivo per cui la Corte Suprema si è vista costretta a stabilire che il pane della catena statunitense non può essere considerato tale per la legge irlandese.

Le conseguenze della decisione

Ciò che hanno stabilito i cinque giudici della Corte Suprema irlandese avrà, inevitabilmente, delle conseguenze nell'immediato. Non essendo considerato più legalmente pane, infatti, quello utilizzato nei sandwich di Subway dovrà essere soggetto ad una maggiorazione dell'Iva pari al 13,5%. Un portavoce di Subway, in una dichiarazione inviata al Guardian, ha commentato dicendo: "Il pane di Subway è, ovviamente pane". Non è la prima volta che la catena americana è oggetto di critiche, come ricorda ancora il quotidiano britannico. Nel 2014, infatti, iniziò a rimuovere dai suoi prodotti l'agente sbiancante per farina, utilizzato comunemente nella produzione di materassini da yoga, solo dopo che online iniziò a circolare una petizione con questa richiesta.