California, salta dalla barca ma di fronte ha uno squalo. VIDEO

Non sarà stata una buona idea, ma c'è un lieto fine per fortuna. Un ragazzo fa un tuffo da una barca al largo della costa californiana, ma quando già è in acqua si accorge di fronte uno squalo. Dopo un attimo di panico è riuscito a risalire a bordo. Solo in un secondo tempo lui e il suo amico hanno visto che l'animale era un innocuo squale balena. Il video, diffuso da Storyful, è stato girato dallo stesso amico del ragazzo che si è tuffato nel Pacifico. Il filmato è stato pubblicato di recente e risale a un giorno in cui i due amici hanno fatto pesca subacquea vicino alle Isole del Canale.

La testimonianza

"Abbiamo individuato una pinna nell'acqua, ci siamo avvicinati lentamente e abbiamo stabilito che si trattava di uno squalo bianco", ha detto Fleming, autore del video. "Ryder ed io pochi giorni prima avevamo sentito voci sul fatto che si trovasse in zona, in questo periodo dell'anno, questa specie marina". Il video ha fatto il giro dei social network ed è diventato in poco tempo molto popolare, attirando una serie di post con commenti divertenti.