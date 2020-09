Egitto, Zaki resta in carcere: udienza rimandata al 7 ottobre

Non è stata presa alcuna decisione nell’udienza preliminare sul prolungamento della custodia cautelare per lo studente egiziano Patrick Zaki. “Tutto rinviato al 7 ottobre” è lo scarno comunicato della sua legale. Zaki, studente egiziano dell'Universita' di Bologna è detenuto in Egitto per propaganda sovversiva su Facebook.

Amnesty: Zaki rischia 25 anni di carcere

Patrick, arrestato in circostanze controverse il 7 febbraio, secondo Amnesty rischia fino a 25 anni di carcere. La custodia cautelare in Egitto può durare fino a due anni. Le accuse a suo carico sono basate su dieci post di un account Facebook che i suoi legali considerano fake ma che hanno configurato fra l'altro la “diffusione di notizie false, l'incitamento alla protesta e l'istigazione alla violenza e ai crimini terroristici".