La principessa Eugenia di York incinta? Il rumor diffuso da un tabloid

La notizia non è stata confermata ancora ufficialmente. Per la secondogenita del duca Andrea e il marito Jack Brooksbank sarebbe il primo figlio

La principessa Eugenia di York sarebbe incinta. A darne notizia è stato il magazine New Idea, anche se non c'è stata ancora alcuna ammissione ufficiale al riguardo. Se l'indiscrezione fosse confermata per la secondogenita del duca Andrea di York e il marito Jack Brooksbank sarebbe il primo figlio in arrivo.