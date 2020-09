Patrick Zaky, lettera alla famiglia dal carcere in Egitto

La famiglia del ricercatore 27enne che studia all'Università di Bologna ha ricevuto una nuova missiva, in cui il giovane chiede quando si terrà la prossima udienza nel processo a suo carico. I suoi avvocati ancora non conoscono la data della prossima sessione in tribunale

La famiglia di Patrick Zaky ha ricevuto una nuova lettera del ricercatore egiziano di 27 anni che studia all'Università di Bologna, arrestato e detenuto nel carcere di Tora. A renderlo noto la pagina Facebook 'Patrick Libero', tenuta dagli attivisti che si battono per la causa di Patrick Zaky.

Zaky: "Quando sarà la prossima udienza?"

"La famiglia di Patrick – si legge nel post - ha ricevuto una nuova lettera da parte sua, in cui invia il suo affetto agli amici in Egitto e all'estero e ai colleghi delle università di Bologna, Siviglia e Granada". Nella lettera, Patrick Zaky, "ha anche ripetuto la domanda che aveva posto nella sua precedente lettera, riguardante la data della sua prossima udienza per il rinnovo della detenzione, che è ancora vaga anche per noi e per i suoi avvocati".