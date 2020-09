Indonesia, i No Mask costretti a scavare le tombe per i morti di Covid

Singolare presa di posizione dal governatore della provincia di Giava orientale in Indonesia. Chi si rifiuta di indossare la mascherina in pubblico dovrà scavare le tombe per le vittime di coronavirus. La notizia è stata pubblicata dal Jakarta Post citando il caso di almeno 8 persone che sono state costrette alla singolare punizione. La decisione è stata presa dal governatore della provincia, Suyono, per incentivare le persone a indossare la mascherina ed evitare il contagio. "Spero che, in questo modo, diminuiscano le violazioni", ha detto.