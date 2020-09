Coronavirus GB, 4mila casi. Boris Johnson: no a lockdown bis

Impennata di contagi da coronavirus a quasi 4.000 in più nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, record dai primi di maggio sullo sfondo d'un livello di test quotidiani oltre i 220.000. Lo certificano i dati diffusi oggi dal governo, segnalando anche un aumento di morti giornalieri (20) e un lieve ma costante rialzo di ricoveri in reparto o in terapia intensiva (900 e 115 pazienti totali, al momento, nell'intero Paese). (LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)