La Corea del Nord testa un missile da crociera strategico

La Corea del Nord ha effettuato un test di missili da crociera strategici lanciati dal mare. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa statale KCNA, aggiungendo che i missili hanno colpito il bersaglio con "precisione". "I mezzi di deterrenza delle forze armate della RPDC sono stati ulteriormente perfezionati", ha dichiarato il leader nordcoreano Kim Jong Un, che ha assistito ai test, secondo l'agenzia.

Le parole del leader Kim Jong Un

L'Amministrazione missilistica del Nord ha condotto il test di lancio come "parte dei piani per costruire le capacità di difesa nazionale per aumentare l'efficacia del controllo strategico contro potenziali nemici", ha affermato la Korean Central News Agency (Kcna). Nei resoconti ufficiali, si spiega che i missili hanno colpito con "precisione" i bersagli ed il lancio non ha avuto alcun impatto negativo sulla sicurezza dei paesi confinanti. Supervisionando il lancio, Kim ha affermato che "i mezzi deterrenti delle forze armate della Repubblica Popolare Democratica di Corea vengono ulteriormente migliorati e che la DPRK compirà sempre sforzi strenui in modo responsabile per svolgere la sua importante missione di difendere una pace e una stabilità sostenibili e durature sulla base di una forza militare più sviluppata in futuro".