Georgia, afroamericani comprano terra per costruire una città sicura

Si chiamerà 'Freedom' la cittadina per "persone di colore" che, secondo quanto riporta la Cnn, sorgerà a pochi chilometri da Macon, in una zona rurale della Contea di Wilkinson. L’iniziativa nasce in seguito all'omicidio di George Floyd e Breonna Taylor, ma soprattutto dopo l’uccisione di Ahmaud Arbery mentre faceva jogging a Brunswick, in Georgia

Sono 19 le famiglie afroamericane che in Georgia hanno acquistato quasi 40 ettari di terra con l’obiettivo di costruire una città sicura per le persone di colore. A dare vita a questo progetto, riporta la Cnn, è stata l’agente immobiliare Ashley Scott che, insieme all’imprenditrice Renee Walters, ha creato la cooperativa "Georgia Freedom Initiative", acquirente del terreno situato a pochi chilometri da Macon, in una zona rurale della Contea di Wilkinson. (IL MOVIMENTO BLACK LIVES MATTER)

"Benvenuti nella libertà"

"Welcome to Freedom", benvenuti nella Libertà: sono queste le parole esclamate da Ashley Scott di fronte al terreno acquistata lo scorso agosto insieme ad altre 19 famiglie, tutte afroamericane. E proprio "Freedom" è il nome che vorrebbero dare alla città. "L'obiettivo è quello di creare un ambiente sano e sicuro che si fondi sull'agricoltura e sul commercio. Una città in cui ci si supporti l'uno con l'altro e in cui i dollari circolino…questa è la nostra visione", ha detto Ashley Scott. L'iniziativa nasce in seguito all'omicidio di George Floyd e Breonna Taylor per mano della polizia, ma soprattutto dopo l'uccisione di Ahmaud Arbery mentre faceva jogging a Brunswick, in Georgia.