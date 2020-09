Coronavirus Giappone, vincere stress da contagio con la paura. VIDEO

Come documentato da Sky TG24, una società si è inventata un sistema per abbassare l’ansia attraverso la paura: si entra in una spiecie di bara, si mettono le cuffie e si ascolta una storia terrificante. L'esperienza dura 20 minuti per un costo pari a 70 euro

Sono molte le idee nate per combattere lo stress generato dalla pandemia di coronavirus nel mondo. In Giappone, in particolare, una società si è inventata un sistema per abbassare l’ansia attraverso la paura. Si tratta di una specie di galleria del terrore, come documenta un servizio di Sky TG24 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE).