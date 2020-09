Di Maio in visita in Libia per consolidare la tregua

Il Ministro degli Esteri è atterrato questa mattina a Tripoli accompagnato dal sottosegretario Manlio Di Stefano, delegato a lavorare per istituire una commissione mista italo-libica per le questioni economiche. La missione ha un duplice obiettivo: consolidare la tregua in atto e riattivare l’accordo del 2008 per dare impulso alle imprese italiane in Libia. In programma c'è l'incontro con il capo del governo di accordo nazionale, Fayez al-Sarraj, con il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, con il presidente della Noc (compagnia petrolifera nazionale) Mustafa Sanalla e con il presidente dell'Alto Consiglio di Stato, Khaled Al-Meshri.

L'accordo del 2008

Il piano di Di Maio è riprendere i vecchi accordi siglati da Silvio Berlusconi “con l'obiettivo di dare nuovo impulso agli investimenti italiani in Libia e offrire nuove opportunità di crescita alle nostre imprese e al popolo libico”. Il titolare della Farnesina aveva discusso del tema con Al Sarraj già durante l'ultima visita a Tripoli. In questi incontri, che segnano la ripresa del dialogo, c’è il tentativo di trattare la Libia come un partner commerciale privilegiato, nella speranza che questo abbia una conseguenza anche sugli sbarchi.