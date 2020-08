Terrorismo, a Stansted arrestati un italiano e un cittadino del Kuwait

Come riferisce la Bbc, gli arresti sono scattati la sera del 30 agosto. I due uomini erano a bordo di un aereo appena atterrato all’aeroporto londinese di Stansted da Vienna. Durante il volo il personale di bordo aveva lanciato l'allarme e due cacciabombardieri della Raf sono quindi decollati d’urgenza per scortare il velivolo nella fase finale del suo tragitto. L'allarme poi si è dimostrato "privo di fondamento"

Un cittadino italiano di 48 anni e uno del Kuwait, di 34, sono stati arrestati la sera del 30 agosto dalle forze antiterrorismo britanniche, mentre erano a bordo di un aereo della Ryanair in arrivo da Vienna e appena atterrato all’aeroporto londinese di Stansted. Dopo che a bordo è scattato l'allarme, come riportano diversi media britannici, tra cui la Bbc , due cacciabombardieri classe Typhoons della Raf (Royal Air Force) sono decollati d’urgenza da una base militare in Inghilterra e hanno scortato il velivolo nella fase finale dell’atterraggio. Il 31 agosto i due uomini sono stati rilasciati senza alcuna accusa.

Una "potenziale minaccia alla sicurezza" sul volo

Una volta che l’aereo è atterrato, sono subito arrivati gli agenti dell’antiterrorismo, che hanno prelevato i due uomini sospetti, li hanno arrestati e li hanno portati via per interrogarli. Un'inchiesta è in corso. Fonti della polizia, sempre secondo la Bbc, hanno detto che i due uomini sono stati fermati sulla base dell’articolo 7 del Terrorism Act, la legge contro il terrorismo. Un portavoce della Ryanair ha poi reso noto che nel corso del viaggio Vienna-Londra l’equipaggio era stato messo al corrente di una “potenziale minaccia alla sicurezza” e per questo il pilota ha dato l’allarme, mettendo in moto il volo di scorta dei caccia e l’intervento delle forze antiterrorismo.