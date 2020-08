Taiwan, bambina resta impigliata in un aquilone e vola in aria. VIDEO

Un incidente spettacolare quanto impressionante quello avvenuto il 30 agosto nella città di Hsinchu, in Taiwan. Una bambina di 3 anni, come riporta il New York Times, si trovava con la famiglia al festival internazionale degli aquiloni della città, quando è stata agganciata da una corda e portata in aria per qualche secondo, prima di ricadere a terra ma senza gravi conseguenze.