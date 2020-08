Salta Internet, olimpiadi scacchi assegnate ex aequo a India e Russia

I due Paesi sono stati premiati con la medaglia d'oro, dopo che un black out della rete internet ha troncato la partita di due giocatori in finale

Russia e India hanno vinto a pari merito le olimpiadi di scacchi 2020. La competizione si è giocata online a causa del Coronavirus. Il match finale però è stato bruscamente interrotto da un black out della rete internet, che ha troncato la sfida di due giocatori indiani. Entrambe le squadre quindi hanno ricevuto la medaglia d'oro.



Una sfida mondiale

Le Chess Olympiad si tengono ogni due anni, dal 1927. Partecipano squadre di concorrenti provenienti da tutto il mondo. L'emergenza Covid-19 ha costretto gli organizzatori a trasferire la competizione online. L'edizione 2020 ha visto la partecipazione di squadre provenienti da 163 nazioni, ognuna composta da sei giocatori, tre dei quali donne e due dei quali al di sotto dei 20 anni di età.

Black out fatale

Arkady Dvorkovich, presidente di World Chess Federation, ha confermato che la competizione ha subito un forte contraccolpo a causa dall'interruzione della connessioni internet. Il black out, che è stato globale, si crede sia stato causato da un errore umano commesso a CenturyLink, un'azienda di telecomunicazione americana. L'evento ha avuto effetti a catena per una serie di reti e servizi di distribuzione di contenuti in tutto il mondo. La disconnessione è avvenuta durante il secondo match finale. Per ricompensare le squadre degli sforzi, Dvorkovich le ha premiate entrambe.