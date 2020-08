Migranti, nave Banksy in difficoltà: un morto a bordo

La nave battente bandiera tedesca 'Louise Michel', finanziata dall'artista britannico, continua a lanciare SOS via Twitter, denunciando una situazione a bordo ormai insostenibile ed una Europa che "ignora i nostri appelli di emergenza per un'assistenza immediata"

La nave battente bandiera tedesca 'Louise Michel', finanziata dall'artista britannico Banksy per il soccorso di migranti in mare, continua a lanciare SOS via Twitter, denunciando una situazione a bordo ormai insostenibile ed una Europa che "ignora i nostri appelli di emergenza per un'assistenza immediata".

A bordo, c'è un morto e l'organizzazione nel suo ultimo tweet di qualche minuto fa ha rinnovato il suo appello: "Ripetiamo - si legge nel messaggio - #LouiseMichel non riesce a manovrare in sicurezza e nessuno viene in nostro aiuto. Le persone soccorse hanno subito un trauma estremo, è ora che vengano portate in un posto sicuro. Abbiamo bisogno di assistenza immediata". Nel tweet precedente l'organizzazione aveva spiegato che la nave "non è più padrona delle sue manovre a causa del ponte sovraffollato".