Usa, la procura di New York indaga sulla Trump Organization per frode

Svelati alcuni dettagli dell'indagine aperta nel 2019 dalla procura di New York: secondo le accuse, la società del presidente degli Stati Uniti potrebbe aver gonfiato il valore degli asset per ottenere dei prestiti. Intanto, come rivela il New York Times, Eric Trump, figlio del tycoon, si sarebbe rifiutato di consegnare i documenti richiesti e di farsi interrogare dagli inquirenti

La Trump Organization starebbe bloccando le indagini per frode avviate da Letitia James, della procura generale di New York, contro la società appartenente alla famiglia del presidente degli Stati Uniti. Come rivela il New York Times, la compagnia con sede nella celebre Trump Tower, avrebbe gonfiato il valore degli asset per ottenere dei prestiti. Inoltre, Eric Trump, figlio del presidente Donald, si sarebbe rifiutato di consegnare i documenti richiesti e di farsi interrogare dagli inquirenti. Il procuratore generale ha avviato l'inchiesta civile nel marzo 2019 dopo che l'ex avvocato del presidente Trump, Michael D. Cohen, aveva detto al Congresso che il tycoon aveva gonfiato i suoi beni nei rendiconti finanziari alle banche con l’obiettivo di ottenere dei prestiti. Trump avrebbe sottostimato i suoi possedimenti per ridurne le tasse sugli immobili.