Usa, l'aereo di Donald Trump quasi colpito da un drone

L'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti è stato quasi urtato da quello che sembrava un drone, mentre si avvicinava all'aeroporto alla base di Andrew, nei pressi di Washington

I servizi segreti americani non hanno risposto immediatamente alla richiesta di conferma dell'accaduto, scrive ancora Bloomberg. Il North American Aerospace Defense Command, che coordina le questioni di sicurezza aerea nel nord America, ha sottoposto delle domande sull'incidente. Trump si trovava a bordo di un Boeing Co757 modificato, uno della flotta dei cosiddetti Air Force One con cui si muove il presidente degli Stati Uniti.

Le ipotesi: forse solo un semplice incidente

Sebbene sia stato notoriamente difficile per gli investigatori che si occupano di sicurezza aerea verificare tali eventi, si legge ancora su Bloomberg, quello che è successo sembra essere uno dei migliaia di incidenti simili che coinvolgono dispositivi senza pilota negli Stati Uniti. Motivo che ha spinto le forze dell'ordine e le agenzie per la sicurezza nazionale a richiedere maggiori misure per frenarne l'uso.