Italiano morto a Dresda, l’autopsia: non sono emersi segni di violenza

"Non verrà aperta alcuna indagine nei confronti della polizia" "Non ci sono indizi di morte per asfissia, o di un uso della violenza contro la testa e al collo", scrive la procura. "I primi risultati dell'autopsia fanno ritenere più possibile che si sia trattato di un infarto cardiaco e che sia morto per questo. È possibile che il consumo di alcol e droga abbia contribuito all'innesco dell'infarto". Si dovrà ancora attendere, invece, "per l'ultima sezione della perizia e i risultati degli esami tossicologici, riguardo alla presenza di alcol nel sangue e il tipo e la quantità delle dosi di droga eventualmente consumate", aggiunge la procura. Dal momento che non vi sono indizi per pensare ad una responsabilità di terzi nel decesso, aggiungono gli inquirenti, si continuerà a procedere sul caso per accertare le cause della morte ma "non verrà aperta alcuna indagine nei confronti della polizia".