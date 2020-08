Usa, Trump: "Sparatoria fuori Casa Bianca, ora tutto sotto controllo"

Lo ha riferito lo stesso presidente americano, che ha interrotto dopo pochi minuti una conferenza stampa e poi è ritornato in sala per spiegare l'accaduto. Come riferito dai media, gli agenti lo hanno subito accompagnato nello Studio Ovale dopo aver sentito alcuni colpi di arma da fuoco

"Qualcuno ha sparato fuori dalla Casa Bianca ed è stato colpito dagli agenti della sicurezza. Ora lo stanno portando in ospedale". Lo ha riferito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha interrotto una conferenza stampa dopo pochi minuti e poi è ritornato in sala per spiegare quanto accaduto. "Ora è tutto sotto controllo", ha detto.

Il momento in cui Trump è stato portato via per ragioni di sicurezza - ©Reuters

"La sparatoria potrebbe non avere nulla a che fare con me" Secondo il tycoon, "l'incidente è avvenuto fuori dalle cancellate della Casa Bianca, ma piuttosto vicino". Trump ha poi aggiunto che la sparatoria "potrebbe non avere nulla a che fare" con lui. Le autorità stanno indagando.