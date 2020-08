Niger, 6 turisti francesi e 2 nigerini uccisi da uomini armati

Gli aggressori avrebbero agito in sella a una motocicletta, in un'area a 6 km a Est di Kourè. La zona ospita alcuni tra i maggiori gruppi di giraffe presenti nell'Africa occidentale. I due nigerini vittime dell'aggressione erano guida e autista del gruppo turistico

Sei turisti francesi e due nigerini, guida e autista del gruppo, sono stati uccisi intorno alle 11.30 di domenica 9 agosto a 6 km a est di Kourè, città che si trova a un'ora di macchina dalla capitale del Niger, Niamey. Lo ha riferito il governatore di Tillaberi, Tidjani Ibrahim Katiella, all'Afp. La zona in cui è avvenuta l'aggressione ospita alcuni tra i maggiori gruppi di giraffe dell'Africa occidentale.

Uccisi a colpi di arma da fuoco



La maggior parte delle vittime è stata uccisa a colpi di arma da fuoco e una donna che era riuscita a scappare è stata catturata e sgozzata. Sul posto è stato trovato un caricatore svuotato. Questo il racconto di una fonte nigerina, che ha spiegato la dinamica dell'attacco. "Non conosciamo l'identità degli aggressori - ha continuato la fonte - ma sono entrati in moto attraverso la boscaglia e hanno aspettato l'arrivo dei turisti. Il veicolo preso in prestito dai turisti appartiene alla Ong Acted".