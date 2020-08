Spagna, luoghi e simboli del re Juan Carlos a Madrid

Passioni, luoghi e simboli del re emerito nella capitale spagnola, che ha lasciato per una destinazione ancora ignota per sfuggire alle pressioni dovute alle inchieste giudiziarie a suo carico

La fuga di Juan Carlos che ha lasciato il Paese per le pressioni dovute alle inchieste giudiziarie ha riaperto il dibattito sulla monarchia in Spagna. Da baluardo della democrazia - è sua la firma sulla Costituzione - a personaggio scomodo per gli scandali degli ultimi 10 anni che lo hanno visto protagonista ( NON SOLO SPAGNA, ECCO I PAESI EUROPEI CON LA MONARCHIA )

Zarzuela

“Mio padre mi raccontava spesso di aver mangiato il primo pasto caldo durante le visite ufficiali o nelle vacanze lontano dal Palazzo reale. Era troppo distante a Palazzo la cucina dalla sala da pranzo e il cibo arrivava sempre tiepido o freddo”. Così il re emerito di Spagna, Juan Carlos spiegava il perché dopo la nomina a Re - nel 1975 - ha deciso di non trasferirsi e trasferire la propria famiglia al Palazzo Reale dove era previsto il suo arrivo. Troppo grande, dispersivo, un pericolo per il Re il cui obiettivo era preservare la propria famiglia, la serenità dei suoi figli.

A Palazzo Zarzuela Juan Carlos e Donna Sofia - sposini novelli - arrivano nel 1962, ed è stata per sempre la loro casa. Parlò da lì alla Nazione il 23 febbraio del 1981, Juan Carlos, sei anni dopo la morte di Franco e due anni dopo l’inizio della prima legislatura, quando un gruppo di militari della Guardia Civil fecero irruzione in Parlamento esplodendo colpi di mitraglietta, guidati dal colonnello Antonio Tejero. Un tentativo di golpe. I parlamentari furono tenuti in ostaggio per 18 ore. Il Re apparve in televisione la notte stessa e parlo alla Nazione in difesa della Costituzione e del popolo. Il suo ufficio a Palazzo Zarzuela era anche il luogo da dove si è collegato per il tradizionale discorso di Natale alla Nazione durante i 39 anni di regno.

Nel 2014, quando ha abdicato in favore del figlio Felipe VI avrebbe dovuto trasferirsi in quello che viene chiamato Pabellon del Principe, ma ancora una volta Juan Carlos e Donna Sofia decidono che la loro casa resta il palazzo Zarzuela. Domenica 2 agosto 2020 Juan Carlos, dopo 58 anni, ha lasciato la sua residenza per una meta ancora non conosciuta, travolto dagli scandali giudiziari. Quasi certamente non vi farà più ritorno.