Usa, giornalista scopre di avere un tumore grazie a telespettatrice

Una donna aveva notato un rigonfiamento sul collo della reporter e le aveva mandato una mail per suggerirle un controllo. Le visite hanno confermato la malattia, e la giornalista - dopo l'intervento - ha ringraziato la spettatrice per averla aiutata

Ha scoperto di avere un tumore alla tiroide grazie all'occhio attento di una telespettatrice. E' la storia della giornalista americana Victoria Price: mentre era in diretta su Wfla News, tv con sede a Tampa Bay (Florida), una donna ha notato un rigonfiamento sul collo della reporter e le ha mandato una mail.

La mail della telespettatrice

"Controlla la tua tiroide - le ha scritto - perché quel nodulo mi ricorda quello che ho avuto anche io sul collo. Il mio si è rivelato essere un cancro. Abbi cura di te". La giornalista ha seguito il consiglio, e una serie di visite ed esami ha confermato la malattia: "Ho scoperto di avere il cancro - ha scritto Price su Twitter - e lo devo a uno dei nostri meravigliosi spettatori. Senza il suo aiuto forse non avrei scoperto la malattia in tempo. Il mondo è un posto difficile in questi giorni. Non dimenticate di prendervi cura di voi stessi. Prendetevi cura l'un l'altro”. La reporter si è sottoposta all'intervento per la rimozione del tumore e di alcuni linfonodi; ora - ha fatto sapere - dovrà sottoporsi ad ulteriori cure, ma il peggio sembra essere passato.