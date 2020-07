Icona dei diritti civili, è morto di cancro a 80 anni lo scorso 17 luglio. Le esequie si terranno in forma privata ad Atlanta, in Georgia, il prossimo 30 luglio. Ma prima ci sono state una serie di commemorazioni pubbliche in cui la folla ha potuto rendergli omaggio. L’ultima a Washington, dove la salma rimarrà esposta per due giorni nel Congresso