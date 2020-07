Israele, media: sventato attacco di Hezbollah al confine con il Libano

Hezbollah libanesi hanno aperto il fuoco contro una zona controllata da Israele lungo la Linea Blu di demarcazione tra il Libano, la Siria e lo Stato ebraico. Lo riportano media libanesi. Media israeliani riferiscono al contempo che l’esercito ha sventato un attacco di un commando di Hezbollah entrato in territorio dello Stato ebraico. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha lasciato una riunione del Likud per recarsi al ministero della Difesa dopo aver appreso dell'incidente di sicurezza che ha definito “non semplice”. Anche il ministro della difesa Benny Gantz ha lasciato la Knesset per rientrare in sede.