Tensioni Cina-Usa, Pechino prende controllo consolato Chengdu

La bandiera a stelle e strisce americana è stata ammainata. "Alle 10 del 27 luglio (le 4 in Italia), in base alla richiesta della parte cinese, il consolato a Chengdu è stato chiuso", ha riferito l'Ufficio diplomatico del ministero degli Esteri della Cina sul suo sito web. Giorni fa Washington aveva ordinato di chiudere il consolato cinese di Houston, in Texas

Non cala la tensione tra la Cina e gli Usa. I cinesi hanno preso il controllo del consolato americano a Chengdu, dopo la sua chiusura, rimarcata dalla bandiera a stelle e strisce ammainata qualche ora prima. "Alle 10 del 27 luglio (le 4 in Italia), in base alla richiesta della parte cinese, il consolato a Chengdu è stato chiuso. Poi le autorità cinesi sono entrate dall'ingresso principale prendendone il controllo", ha riferito l'Ufficio diplomatico del ministero degli Esteri cinese sul suo sito web. Washington aveva ordinato invece di chiudere il consolato cinese di Houston, in Texas.