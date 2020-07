Boris Johnson contro obesità: dimagrite come me per combattere Covid

Il premier britannico è testimonial della nuova campagna britannica contro l'eccesso di peso: "Dopo essere stato in terapia intensiva per il coronavirus sono dimagrito, ora mi mantengo in forma per non pesare sul sistema sanitario nazionale", racconta in un video

"Da anni cercavo di dimagrire. Da quando sono guarito dal coronavirus ho lavorato costantemente per non riguadagnare il peso perso". A raccontarlo è il premier britannico Boris Johnson, che su Twitter ha postato un video dell'Nhs - il sistema sanitario nazionale - che lo ritrae mentre porta a passeggio il cane in un parco.

BoJo testimonial della campagna anti-obesità

Il video è parte della nuova campagna del governo britannico contro l'obesità. Ne è testimonial lo stesso BoJo, visibilmente dimagrito dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva a causa del coronavirus. "Ora ho perso diversi chili, ma quando ero in terapia intensiva, gravemente malato, pesavo molto di più, ero grasso”, ammette nel video il premier, che coglie l'occasione per invitare i cittadini a prendersi cura della propria forma fisica, scaricando di oneri il più possibile il sistema sanitario nazionale che sta affrontando la pandemia.

Il piano Uk

Il piano messo a punto dal governo di Londra prevede, tra le altre cose, il divieto di pubblicità televisiva e online di “cibo spazzatura" prima delle 21; la messa al bando delle offerte “buy one get one free” (paghi uno, l’altro è in omaggio); l’obbligo di riportare l’apporto calorico sui menu. Allo studio anche misure per sensibilizzare sull’apporto calorico delle bevande alcoliche.