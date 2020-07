Ritratto regina Elisabetta presentato online, non era mai accaduto

Per la prima volta nella storia un quadro che ritrae un membro della Royal Family è stato presentato in maniera virtuale in videoconferenza. La modalità inedita a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di coronavirus

Il nuovo ritratto della Regina Elisabetta è stato presentato per la prima volta in modo virtuale, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). È solo l'ultimo dei primati del lungo regno della regina 94enne, che ha partecipato all'inedita cerimonia in collegamento video: Miriam Escofet, vincitrice del premio 2028 Bp Portrait Award, è l'autrice del dipinto commissionato dal Foreign and Commonwealth Office (Fco) come "tributo duraturo al servizio svolto da Sua Maestà" alla diplomazia, riporta Sky News.