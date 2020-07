New York, fulmine colpisce la Statua della Libertà. VIDEO

Una tempesta di fulmini si è abbattuta su New York. A regalare uno spettacolare gioco di luci e colori lo scenario sulla Statua della Libertà, colpita in pieno e illuminata da un eccezionale squarcio nel cielo. Da cinque giorni sulla Grande Mela si è abbattuta una forte ondata di calore che ha lasciato posto mercoledì sera a uno scenografico temporale con raffiche di vento fino a 60 miglia orarie e abbondanti lampi. Il National Weather Service aveva infatti emanato un avviso per avvertire autorità e popolazione di una possibile alluvione improvvisa.