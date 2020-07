Coronavirus, durante lockdown aumentata attività reclutamento Isis

Le misure di sicurezza adottate per arginare la diffusione del coronavirus hanno aumentato il tempo trascorso online, situazione che lo Stato Islamico ha sfruttato per intensificare le sue attività per il reclutamento di nuove risorse

Lo Stato islamico avrebbe sfruttato il maggior tempo trascorso online durante il lockdown per intensificare le sue attività per il reclutamento di nuove risorse, perseguendo i propri scopi e definendo la pandemia in corso come il "Soldato di Allah". Lo ipotizzano gli esperti dell’Università di Malmö, in Svezia, che hanno analizzato i canali social e mediatici dell'ISIS monitorando gli ultimi anni di attività.