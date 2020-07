Grenoble, bambini si lanciano da 10 metri per sfuggire ad un incendio

Per sfuggire alle fiamme scoppiate in un appartamento di Saint-Martin-d'Hères, due ragazzi si sono lanciati nel vuoto. A prenderli al volo, uno dopo l'altro, una folla di persone che si era accalcata sotto la finestra

Due bambini - di tre e dieci anni - sono riusciti a sfuggire ad un incendio lanciandosi dal terzo piano di un appartamento. È successo a Saint-Martin-d'Hères, nella periferia di Grenoble, sud-est della Francia.

La dinamica del salvataggio

Per sfuggire all'incendio scoppiato nell'appartamento, i due giovani si sono letteralmente gettati nel vuoto. Ad accogliere il loro volo sono state le braccia di un gruppo di residenti e persone che si era accalcata sotto la finestra dell'abitazione. Dapprima, il più grande ha aiutato il piccolo a scavalcare e portarsi sulla ringhiera, poi tenendolo per i vestiti ha atteso il momento migliore per lasciarlo andare. Dopo il buon esito del primo salvataggio anche lo stesso ragazzo di dieci anni si è portato sulla ringhiera e lanciato tra le braccia dei soccorritori.

I complimenti del sindaco

Un video dello spettacolare salvataggio è stato diffuso sulla piattaforma Storyful ed è presto diventato virale. Le immagini sono arrivate anche agli occhi del sindaco di Grenoble, Éric Piolle, che in un post sulla sua bacheca Facebook si è congratulato con i residenti della Villeneuve per il salvataggio, definito "eroico". Dopo l'episodio i due bambini sono stati portati in ospedale, dove sono stati curati per una leggera intossicazione alle vie respiratorie. Anche alcuni soccorritori hanno avuto bisogno delle cure dei medici. A loro è andato l'augurio di una pronta guarigione del primo cittadino :"Hanno permesso a questi piccoli di uscire illesi dal dramma", ha infatti aggiunto Piolle su Facebook.