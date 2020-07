Colombia, cade un elicottero militare: almeno 9 morti

Un Black Hawk dell'esercito colombiano è precipitato martedì per cause non ancora appurate nella località di Mitù, nel dipartimento di Vaupés. Il bilancio al momento è di nove militari morti, sei feriti e due dispersi. A bordo del velivolo, che era impegnato in una operazione di contrasto della guerriglia dissidente delle Farc, viaggiavano 17 fra piloti e membri dell’equipaggio

Un elicottero d'attacco Black Hawk dell'esercito colombiano è precipitato martedì 21 luglio per cause non ancora appurate nella località di Mitù, nel dipartimento di Vaupés, in Colombia. Le forze armate hanno confermato che i soccorritori, dopo aver recuperato sei militari feriti, hanno trovato i cadaveri di altri nove membri dell'equipaggio.

Cause dell'incidente ancora da stabilire

A bordo del velivolo, che era impegnato in una operazione di contrasto della guerriglia dissidente delle Forze armate rivoluzionarie della Coloimbia (Farc), viaggiavano 17 fra piloti e membri dell'equipaggio. Il bilancio dell’incidente è di sei feriti, nove morti e due dispersi. L'esercito non si è ufficialmente pronunciato sulle cause dell'incidente, limitandosi a precisare che "sono state avviate le indagini del caso con l'obiettivo di determinare tempo, modo e luogo riguardanti quanto accaduto”.