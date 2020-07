Stati Uniti, finto fattorino uccide figlio di una giudice federale

Grande sgomento in New Jersey per il violento omicidio avvenuto domenica pomeriggio a casa della giudice federale Esther Salas. Un uomo armato ha suonato alla loro porta fingendosi un fattorino della FedEx e ha fatto fuoco ferendo gravemente il marito della donna, Mark Anderl, un avvocato difensore molto noto, e colpendo a morte il figlio ventenne, giunto in suo soccorso. Salas in quel momento si trovava nel seminterrato e per questa ragione si è salvata da un agguato presumibilmente organizzato per colpire lei.

Ancora da capire il movente

Le forze dell’ordine stanno seguendo tutte le piste per capire quale sia il movente e hanno dispiegato tutti i mezzi disponibili per prendere l’assassino, fuggito subito dopo la sparatoria. Ex difensore pubblico, Salas è un personaggio molto in vista, è stata nominata giudice federale dal presidente Barack Obama nel gennaio 2011, diventando così la prima donna ispanica a ricoprire il ruolo nel New Jersey. Nella sua carriera ha seguito molti casi importanti, dai narcos alle truffe nei reality show e non sono mancate in passato delle minacce.

Si indaga tra i casi giudiziari

Recentemente si è occupata della causa intentata dagli investitori di Deutsche Bank, accusata di aver rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti in merito alle politiche antiriciclaggio e di non aver monitorato Jeffrey Epstein, arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. Le autorità stanno indagando per trovare una connessione tra l’agguato e i casi giudiziari seguiti dal giudice e dal marito, ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili dopo aver subito un intervento chirurgico.