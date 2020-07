Trump e la figlia pubblicizzano i fagioli Goya, polemiche negli Usa

Negli Stati Uniti il presidente Donald Trump e sua figlia Ivanka sono finiti di nuovo al centro delle polemiche per aver postato delle foto in cui posano con dei prodotti del gigante alimentare Goya. Gli scatti sono stati pubblicati sui social del numero uno della Casa Bianca e della sua consigliera personale, dopo che la società, molto popolare nella comunità ispanica, è finita al centro di una campagna di boicottaggio a causa dagli elogi pubblici rivolti all’amministrazione Trump da parte dell’a.d. dell’azienda, Robert Unanue.

Effetto boomerang

Nei giorni scorsi Robert Unanue ha dichiarato che avere un presidente come Trump è una benedizione per la Casa Bianca e gli Stati Uniti. Di origini spagnole, Unanue si è lasciato andare a questi elogi durante un evento organizzato al Rose Garden ed è arrivato a paragonare il presidente al nonno: entrambi, secondo l’a.d., sono stati in grado di "costruire, crescere e prosperare". In diversi ambienti, però, queste dichiarazioni non sono piaciute e, anche tra i latinoamericani, in molti hanno deciso di iniziare a boicottare l’azienda alimentare.