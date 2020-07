California, incendio su nave militare alla base di San Diego. VIDEO

Attimi di tensione nel porto di San Diego, dove ha preso fuoco una nave anfibia d'assalto. Ventuno persone, di cui diciotto marinai, sono rimasti feriti non gravemente nell'esplosione e nel successivo incendio della Uss Bonhomme Richard, ancorata nella base navale di San Diego. Lo riferiscono le autorità. Tutto l'equipaggio è stato tratto in salvo e nessuno manca all'appello. I vigili del fuoco hanno risposto a ben tre allarmi incendio. La nave potrebbe bruciare per giorni sotto la linea di galleggiamento, secondo i pompieri. Ancora ignote le cause dell'incidente.