L'Iran ammette l'errore umano per aereo ucraino abbattuto a gennaio

Sarebbe stato questo l’elemento chiave della tragedia che lo scorso 8 gennaio ha provocato 176 vittime, tutti passeggeri di un Boeing in partenza per Kiev. Teheran aveva inizialmente negato qualsiasi responsabilità

Le prime ammissioni di colpa

L'Iran, dopo avere inizialmente negato ogni responsabilità, ammise che il velivolo era stato abbattuto per errore dai propri sistemi di difesa, in allarme per un possibile attacco nemico dopo che, poche ore prima, le Guardie della rivoluzione avevano colpito con una salva di missili una base militare irachena dove erano presenti truppe americane. Un'azione di rappresaglia per l'uccisione da parte degli Stati Uniti il 3 gennaio del generale iraniano Qassem Soleimani in un attacco con droni all'aeroporto di Baghdad.