Kenya, uomo insegue babbuino e cade dal tetto. VIDEO

L'animale si era rifugiato in cima a un edificio e, quando un uomo gli si è avvicinato, è diventato aggressivo facendolo cadere rovinosamente dalla struttura

Per inseguire un babbuino, il conducente di bus Dickson Maina è caduto dal quarto piano di un edificio in Kenya. L'uomo, un 35enne originario del Paese africano, vive nella zona del palazzo e a causa della presenza dell'animale ha temuto per l'incolumità degli abitanti della struttura. Così ha deciso di arrampicarsi da un balcone verso il tetto. L'animale gli si è avvicinato, spaventandolo e facendogli fare un volo di ben quattro piani.

Una caduta impressionante

Nelle immagini dell'accaduto si può apprezzare la dinamica dell'incidente. Maina, uditi i passi dell'animale, esce sul balcone e arrampicandosi lungo una grondaia, si avvicina al tetto per riuscire a catturare il babbuino. Una volta raggiunta la sommità dell'edificio, situato nella zona di Kayole, l'animale gli si accosta però minaccioso mostrandogli i denti. Spaventato dalla situazione, Maina lascia la presa, perde così l'equilibrio e cade al suolo.

Le conseguenze dell'incidente



In seguito alla caduta Maina si è rotto il braccio sinistro e si è provocato tagli profondi al viso e alle mani. Al momento ha dichiarato di voler chiedere un risarcimento danni alla Kenya Wildlife Authorities, dato che l'organizzazione sembrerebbe incapace di gestire gli animali. Ma attenderà di essere guarito prima di dare seguito a qualsiasi azione legale. Secondo i residenti locali, il babbuino è sarebbe diventato aggressivo dopo essere stato separato dal suo branco.