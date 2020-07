Terremoto in Colombia, scossa di magnitudo 5.5

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5,5 gradi sulla scala Richter, ha interessato alle 22,22 di ieri sera (le 05,22 italiane di oggi) gran parte della Colombia. La Protezione civile colombiana è al lavoro per verificare i danni eventualmente prodotti dal sisma nei dipartimenti di Santander, Norte de Santander, Cesar, Bolivar e Antioquia

La terra trema in Colombia: una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5. è stata registrata a 7 chilometri da Zapatoca nel dipartimento di Santander ma avvertita anche nelle province di Norte de Santander, Cesar, Bolivar e Antioquia. Il sisma è stato sentito anche dagli abitanti di Tachira, città della vicina Venezuela.

La verifica dei danni

La Protezione civile colombiana è al lavoro per verificare i danni eventualmente prodotti dal sisma, che ha avuto un ipocentro a 149 chilometri di profondità. Il Servizio geologico colombiano ha segnalato che non si sono avute per il momento segnalazioni importanti su vittime o danni.