Corea del Sud, ritrovato morto il sindaco di Seul Park Won-soon

Secondo quanto riportato dall’agenzia Yonhap, che cita la polizia, il primo cittadino della capitale sudcoreana è stato trovato senza vita dopo che nella mattinata di oggi, 9 luglio, non si era presentato al lavoro e aveva cancellato un incontro con un funzionario presidenziale. Era in carica dal 2011, per lui si trattava del terzo e ultimo mandato