Slovenia, bruciata la statua di Melania Trump

La scultura dedicata a Melania Trump, eretta a Sevnica in Slovenia, sarebbe stata data alle fiamme durante il weekend del 4 luglio. Secondo l'artista americano Brad Downey, a cui era stata commissionata l'opera, l'atto vandalico è stato infatti compiuto in occasione della Festa dell'Independenza americana. E i resti della statua sono stati immediatamente rimossi dal suo supporto.

Un'opera divisiva

La scultura di Melania Trump creata da Brad Downey era una riproduzione in legno, che rappresentava la silouhette della ex modella ed ora first lady americana. Realizzata partendo da un tronco d'albero, l'opera era stata collocata nei sobborghi di Sevnica, città natale della moglie di Donald Trump, in Slovenia. La figura di Melania era rivestita con un abito azzurro, simile a quello indossato durante il giuramento del marito. Un braccio era sollevato, come nell'atto di salutare i visitatori. Alla sua installazione, avvenuta a luglio 2019, l'opera aveva ricevuto commenti discordanti.