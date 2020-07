Usa 2020, Amy Kennedy vince le primarie in New Jersey

Amy Petitgout è moglie di Patrick Kennedy, terzogenito di Ted e nipote di Jfk. La vittoria la porterà a sfidare a novembre per un seggio alla Camera Jeff Van Drew, ex deputato democratico che non votò per l'impeachment a Trump, diventato fedelissimo del tycoon. La 41enne potrebbe così raggiungere a Washington Patrick Kennedy III, terzogenito di Ted e nipote di Jfk

In casa Kennedy potrebbe essere nata una nuova stella: tra i Democratici salgono le quotazioni di Amy Petitgout, moglie di Patrick Kennedy, terzogenito di Ted e nipote di Jfk, dopo la vittoria nelle primarie dem in New Jersey per un seggio alla Camera. Ex insegnante, 41 anni, Petitgout ha già davanti una sfida importante: a novembre infatti dovrà tentare di battere Jeff Van Drew, l'ex deputato dem che in Congresso non votò per l'impeachment di Donald Trump e subito cambiò casacca, passando dalla parte dei Repubblicani e diventando uno dei più fieri alleati del tycoon. Amy si è gettata a capofitto nella sfida e ha vinto la corsa delle Primarie entrando in gara solo a gennaio. L'altra speranza, inoltre, è di raggiungere a Capitol Hill un'altro membro della famiglia, il deputato Joseph Patrick Kennedy III, 39 anni, nipote di Robert Kennedy (TUTTE LE NOTIZIE SU USA 2020).