Ungheria, ex diplomatico coinvolto in rete di pedofili: niente carcere

Gabor Kaleta, ex ambasciatore ungherese in Perù, è stato condannato ad un anno di carcere con sospensione della pena, quindi non andrà in prigione. Sul suo pc sono stati trovati 19 mila tra fotografie e video di atti sessuali con minori. La pena così lieve ha suscitato l’indignazione dell'opinione pubblica in patria. La stampa locale ha rivelato che si tratterebbe di un personaggio molto vicino al premier Viktor Orban