Papa Francesco scrive a Ratzinger per la morte del fratello

Papa Francesco ha scritto al suo predecessore Joseph Ratzinger per manifestargli la sua vicinanza spirituale per la scomparsa del fratello

Papa Francesco scrive una lettera al suo predecessore Joseph Ratzinger dopo la morte del fratello Georg per esprimergli "filialmente e fraternamente" la sua vicinanza spirituale. “Lei ha avuto la delicatezza di comunicarmi per primo la notizia del decesso del suo amato fratello Mons. Georg. Desidero rinnovarLe l'espressione del mio più sentito cordoglio e della spirituale vicinanza in questo momento di dolore".

Preghiera di suffragio

"Assicuro la mia preghiera di suffragio per il compianto defunto, affinché il Signore della vita, nella sua bontà misericordiosa, lo introduca nella patria del cielo e gli conceda il premio preparato per i fedeli servitori del Vangelo", prosegue Francesco, "E prego anche per Lei, Santità, invocando dal Padre, per intercessione della Beata Vergine Maria, il sostegno della speranza cristiana e la tenera consolazione divina”.