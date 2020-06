Coronavirus, cancellato anche il salone dell'auto di Ginevra 2021

Il comitato e il consiglio della fondazione "Salon international de l'automobile" lo hanno deciso per "cause di forza maggiore, come risultato della pandemia di coronavirus"

Dopo lo stop del salone 2020 decretato all'inizio dell'emergenza sanitaria provocata dal Covid19 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - OMS: IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE), arriva un nuovo semaforo rosso per il Salone dell'auto di Ginevra 2021. La Fondazione responsabile dell'organizzazione dell'evento ha infatti dichiarato con un comunicato ufficiale che non si svolgerà, motivando la scelta con le conseguenze finanziarie della cancellazione dell'edizione 2020.

Gli espositori hanno dichiarato che non avrebbero partecipato approfondimento Coronavirus, annullato il Salone dell'auto di Ginevra. FOTO Il Comitato e il Consiglio di fondazione hanno deciso di non organizzare l'evento del 2021 perché la maggior parte degli espositori hanno dichiarato in un sondaggio che probabilmente non avrebbero partecipato, preferendo invece tornare al Salone nel 2022.