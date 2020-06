Usa, spari durante una protesta a Louisville: un morto e un ferito

Almeno una persona è rimasta uccisa in seguito a una decina di colpi sparati da un uomo sulla folla che manifestava in un parco per la morte di Breonna Taylor, una giovane afroamericana uccisa dalla polizia lo scorso marzo

Almeno una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in seguito a una serie di spari a Louisville, nel Kentucky, negli Stati Uniti. I colpi di pistola sono stati sparati contro la folla che protestava in un parco per la morte di Breonna Taylor, una giovane afroamericana uccisa dalla polizia lo scorso marzo. Proteste che si sono aggiunte a quelle per la morte di George Floyd (CHI ERA) e che si sono sviluppate in tutto il Paese.