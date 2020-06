Coronavirus, medico spagnolo guarito dal Covid-19 eletto Mr. Gay World

Medico, 30 anni, spagnolo: si chiama Fran Alvarado, vive e lavora a Madrid ed è appena stato eletto Mr Gay World. Aveva contratto il coronavirus all'inizio della pandemia ( LIVEBLOG - SPECIALE ), a metà marzo, ma in in modo lieve. Era arrivato al secondo posto nell'edizione dell'anno scorso e siccome quella di quest'anno è stata cancellata a causa dell'emergenza sanitaria è stato scelto lui, che era il primo finalista del 2020. "Sono molto felice non me l'aspettavo", ha detto alla Bbc Alvarado che è un attivista Lgbt ed è diventato famoso sui social per aver postato foto senza filtri della sua incipiente calvizie o dell'addome poco muscoloso. "Volevo mostrare qualcosa di diverso, più vicino alla realtà". La finalissima di Mr. Gay World 2020 era prevista la settimana scorsa, in Sudafrica, ma è stata annullata causa.

Il lavoro durante la pandemia

Alvarado ha raccontato come ha vissuto i giorni della malattia, anche se il virus lo ha contratto - per fortuna - in maniera lieve. "Ho iniziato a notare in sintomi mentre ero in servizio in ospedale. È iniziato tutto con una tosse secca, ma eravamo in un momento di caos collettivo, quindi non ci ho prestato molta attenzione” - ha detto. Il giorno dopo Alvarado ha cominciato a sentirsi dolorante e affaticato: “uscendo da un turno di 24 ore, è normale che tu abbia la sensazione di essere stato pestato. Era difficile da dire se quella solita stanchezza fosse dovuta al lavoro o ai sintomi”. Le giornate in corsia, sono state pesanti ha raccontanto il 30enne: "l'esperienza in ospedale è stata dura, abbiamo visto tanti pazienti ammalarsi gravemente e in modo molto veloce - ha detto- Speriamo che tutto finisca presto".