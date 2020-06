Incidente per Boris Johnson, tamponamento davanti a Westminster. VIDEO

Lieve scontro tra la vettura con a bordo il premier e una moto della polizia metropolitana di Londra. Nessuno ha riportato conseguenze. Un attivista, che stava protestando per l'azione militare della Turchia contro i curdi, è sbucato all'improvviso, causando la brusca frenata dei mezzi coinvolti. Poi è stato arrestato

Un’auto, con a bordo il primo ministro britannico Boris Johnson, è stata coinvolta in un lieve incidente con una moto dalla polizia metropolitana, che lo stava scortando, a Londra, davanti a Westminster. Il tamponamento è avvenuto a causa di un manifestante sbucato all’improvviso dal corteo che stava protestando contro l’azione militare dell’esercito turco nelle regioni curde in Medio Oriente. Sky News, citando un portavoce di Downing Street, ha confermato la presenza in macchina del premier. Nessuno ha riportato conseguenze. Il manifestante è stato arrestato dalla polizia dopo l'incidente.