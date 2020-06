M5S, il quotidiano spagnolo Abc: "Nel 2010 fu finanziato da Chavez"

Secondo la testata, che pubblica in prima pagina una foto di un documento riservato dei servizi venezuelani, al Movimento sarebbero stati destinati 3,5 milioni di euro con una valigetta indirizzata al fondatore Gianroberto Casaleggio. A fare da intermediario sarebbe stato il console venezuelano a Milano

Abc: 3,5 milioni di euro in una valigetta per Casaleggio

Secondo il giornale, l'attuale presidente del Venezuela, allora ministro degli Esteri di Chavez, avrebbe spedito una valigetta con 3,5 milioni di euro al consolato venezuelano a Milano indirizzati a Gianroberto Casaleggio per finanziare segretamente il movimento fondato nel 2009 da Beppe Grillo. Il console della legazione diplomatica venezuelana a Milano, Gian Carlo di Martino, continua Abc, fece da intermediario affinché il destinatario finale, Gianroberto Casaleggio, ricevesse il denaro in contanti. Il documento indica Casaleggio come "promotore di un movimento rivoluzionario e anticapitalista di sinistra nella Repubblica italiana".