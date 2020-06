Red Lion, riaffiora dagli scavi il teatro più antico di Londra

"L'anello mancante" nella storia del teatro inglese

Il Red Lion rappresentava finora un "anello mancante" nella storia del teatro inglese. Se infatti nel periodo del medioevo e anche successivamente, gli spettacoli teatrali erano dominati da soggetti biblici, dai tempi elisabettiani di William Shakespeare si sono cominciati a scrivere e rappresentare testi secolari, spesso in teatri a tema. E proprio al Red Lion, primo palcoscenico per compagnie stabili, negli anni '90 del 500 sarebbero stati rappresentati i primi drammi di Shakesperare. Secondo gli esperti, la scoperta nella zona di Whitechapel, aiuta a colmare questa lacuna fra le due tradizioni.

Da luogo per bere a teatro

Il Red Lion era un luogo di ritrovo per bere che, nel 1567, concesse lo spazio in cui si trovava per la costruzione del primo teatro a tema. Probabilmente, come si legge anche sui giornali inglesi, almeno all'inizio, molte delle rappresentazioni avevano ancora un soggetto religioso ma progressivamente quelle secolari ebbero il sopravvento. Per quanto si sa, la maggior parte o forse tutti i testi rappresentati in quel teatro sono andati perduti: molti di quelli elaborati nell'epoca Tudor non venivano nemmeno pubblicati in forma stampata. Questo è il caso, per esempio, della prima opera che si pensa che sia stata rappresentata al Red Lion, la Storia di Sansone, di cui non si conosce l'autore nè ci sono prove di una sua pubblicazione.

Un'attività breve

La vita dell'edificio come teatro non fu lunga, come riferiscono gli storici. Nel frattempo, infatti, la tradizione dei teatri a tema aveva preso piede, e il Red Lion divenne probabilmente nel tempo un luogo in cui si facevano combattere i cani, anche a giudicare dai molti scheletri di quadrupedi trovati durante gli scavi.