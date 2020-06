Svizzera, valigetta piena d'oro lasciata su treno: nessuno la reclama

Lo scorso ottobre, su un treno tra San Gallo e Lucerna, qualcuno ha dimenticato nella carrozza una valigetta con tre chili d’oro, per un valore di circa 170.000 euro. Nessuno si è ancora presentato a reclamarne lo smarrimento. Il proprietario ora ha cinque anni per farsi avanti alla procura di Lucerna

Una valigetta piena d’oro abbandonata su un treno. Quella che sembra la trama di un film è quanto accaduto in Svizzera, dove lo scorso ottobre, su un treno tra San Gallo e Lucerna, qualcuno ha dimenticato in carrozza un vero e proprio tesoro: tre chili d'oro per un valore di circa 170.000 euro. Ma la cosa più strana è che ancora nessuno si sia presentato a reclamarne lo smarrimento.

Non si trova il proprietario

Il ritrovamento, di cui dà notizia la Bbc, è stato reso pubblico solo dopo che gli sforzi delle autorità elvetiche per rintracciare il proprietario non hanno avuto successo. Il proprietario ora ha cinque anni per farsi avanti alla procura di Lucerna, anche se non è chiaro come le autorità verificheranno le affermazioni di chiunque si presenti per rivendicare la proprietà dell'oro.