New York, chiama polizia: “Afroamericano mi minaccia”. Ma non è vero

La ragazza ha accusato falsamente un bird-watcher che, a Central Park, le aveva chiesto di mettere il guinzaglio al suo cane seguendo le regole. L’episodio è stato immortalato in un video pubblicato su Twitter dalla sorella dell’uomo. La giovane si è scusata, ma l’azienda per cui lavorava l’ha mandata via

Le accuse e il licenziamento

Il video postato dalla sorella di Christian Cooper diventa virale in poco tempo con decine di milioni di visualizzazioni. Amy Cooper viene travolta dalle accuse di razzismo e chiede scusa davanti alle telecamere, negando di avere pregiudizi razziali di alcun tipo. Ma non basta: Franklin Templeton, la società di Wall Street in cui la ragazza lavora, la licenzia: dopo una sospensione temporanea per rivedere l'incidente, viene cacciata perché - si legge in un tweet - "alla Franklin Templeton non tolleriamo il razzismo". E parole molto dure arrivano da Bill de Blasio: "Razzismo puro e semplice", twitta il primo cittadino della Grande Mela. Amy Cooper "ha chiamato la polizia perché si trattava di un afroamericano anche se era lei che stava infrangendo la legge. Questo tipo di odio non ha posto nella nostra città".